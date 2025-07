Ungewöhnlicher Urlaubstipp: Welches Urlaubsziel liegt am weitesten von Esslingen entfernt?

1 Viel Meer, wenig Menschen: Chatham Island auf der anderen Erdseite Foto: IMAGO/Avalon.red

Manchmal möchte man allem entfliehen. Der Sommerurlaub ist die Chance dazu. Aber welches ist denn das am weitesten entfernte Urlaubsziel vom Kreis Esslingen?











Manche Situationen sind zum Weglaufen – die räumliche Distanzierung ist zumindest redensartlich das geeignete Mittel der Problemlösung. Und natürlich hilft es auch bei Alltagsstress, wenn man seine gewohnte Umgebung und die Routinen mal verlässt. Für die Menschen im Kreis Esslingen, die im Urlaub zwischen sich und der heimischen Tretmühle eine möglichst große Distanz brauchen, muss dieses Reiseziel besonders verlockend klingen: die andere Seite der Erde.

Die Deutschen verreisen allgemein sehr gerne. Laut dem Statistikportal Statista unternahmen im vergangenen Jahr etwa 56 Millionen Bundesbürger mindestens eine Reise. Im weltweiten Ranking liegt Deutschland auf Platz drei der Länder mit den höchsten Urlaubsausgaben – etwa 112 Milliarden US-Dollar.

Deutsche reisen gern nach Deutschland

Das liebste Reiseziel der Deutschen? Etwas langweilig: Deutschland. Die Stiftung für Zukunftsfragen hat 3000 Menschen zu ihren Urlaubszielen für das Jahr 2025 befragt und dabei herausgefunden, das fast 40 Prozent der Reisen grenzenlos sind – ausgenommen die Grenzen zwischen den Bundesländern. Fernreisen planen in diesem Jahr nur 17,4 Prozent der Befragten.

Interessante Tierwelt: die Chathamscharbe ist stark gefährdet Foto: imago images/blickwinkel

Aber wenn man mal annimmt, dass es zwischen dem Grad der Entspannung und der Entfernung zu Heim und Arbeitsplatz einen Zusammenhang gibt – so rein psychologisch könnte da ja was dran sein: Was ist denn das am weitesten entfernte Reiseziel, wenn man im dem Kreis Esslingen lebt?

Die Antwort liefert die Internetseite www.antipodesmap.com. Dort kann man sich anschauen, was auf der genau gegenüberliegenden Seite der Welt eines bestimmten Ortes liegt. Für Esslingen wäre das: Wasser. Genauer gesagt, landet man im südwestlichen Pazifik. Aber etwa 800 Kilometer davon entfernt liegen die Chatham Inseln. Die Inselgruppe, die zu Neuseeland gehört, besteht aus elf Inseln, von denen zwei bewohnt sind. Eins kann man über diese Inseln mit Sicherheit sagen: Selbst wenn es diesen Entfernung-Entspannung-Zusammenhang nicht gibt – abschalten kann man dort allemal. Es leben auf der Hauptinsel Chatham Island etwa 600 Personen auf 900 Quadratkilometern. „Wem Neuseeland immer noch zu dicht bevölkert ist, der findet auf den Chatham Islands ein unberührtes Paradies, eine Landschaft, welche einen Jahrtausende zurück versetzt“, heißt es auf der Webseite von Neuseeland. Wohlgemerkt: Das ist ein Statement von einem Land, in dem mehr Schafe als Menschen leben.

In Esslingen Sommer, in Neuseeland Winter

Auf Chatham Island könne man fischen oder schwimmen gehen, Fossilien suchen oder einfach die Landschaft erkunden, heißt es auf der Internetseite weiter. Recherchiert man etwas im Internet, findet man die Information, dass jährlich etwa 5000 Touristen die Insel besuchen – ein Kampf um Sonnenliegen ist dort also eher unwahrscheinlich. Zumal auf Chatham Island gerade Winter ist, und bei Höchsttemperaturen um 13 Grad Celsius kann man die Badesachen getrost zuhause lassen.