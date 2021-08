Ungewöhnlicher Unfall in Giengen an der Brenz

1 Die Männer kamen mit leichten Verletzungen davon, teilte die Polizei mit (Symbolfot). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Kollege versucht die Arbeiter, die in einem Schacht in Giengen an der Brems unterwegs sind, noch zu warnen. Doch es ist zu spät. Das Wasser reißt sie mit.

Giengen an der Brenz - Bei Arbeiten in einem Abwasserkanal im Kreis Heidenheim sind drei Männer rund 300 Meter vom Regenwasser mitgerissen worden. Sie kamen mit leichten Verletzungen davon, teilte die Polizei mit.

Ein vierter Kollege habe die Männer zwar noch vor dem steigenden Wasserstand gewarnt. Wegen des starken Regens sei das Wasser aber in dem Kanal in Giengen an der Brenz so schnell angestiegen, dass sich die Arbeiter nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.

Am Ufer der Brenz kamen sie wieder heraus

Das Abwasser riss die 24, 25 und 40 Jahre alten Männer samt Werkzeug mit. Sie wurden den Angaben zufolge durch den Abwasserschacht gespült und kamen schließlich am Ufer der Brenz wieder heraus. Zwei von ihnen wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.