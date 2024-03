Ungewöhnliche Sportstunde in Leinfelden-Echterdingen: Jugendliche testen mit den US Marines ihre Fitness

1 Sport, Spaß und Englisch standen in der Leinfelder Schule auf dem Programm. Foto: Natalie Kanter

Soldatinnen und Soldaten aus der Böblinger Panzerkaserne haben in der Leinfelder Ludwig-Uhland-Schule eine besondere Sportstunde angeboten. Zur Begeisterung der Schülerinnen und Schüler.











„Ready, go“: 17 Jungen und Mädchen sprinten auf Kommando durch die Kino-Turnhalle, die so heißt, weil dort früher einmal das Leinfeldener Kino untergebracht war. Sie robben über den Boden und packen ihren Partner oder ihre Partnerin unter den Schultern. So, als könnte die zweite Person nicht mehr laufen und müsste abtransportiert werden. Fünf Soldaten und zwei Soldatinnen der US Marines haben an diesem Vormittag einen Parcours in der Sporthalle aufgebaut. Sie wollen Schülerinnen und Schülern der Leinfelder Ludwig-Uhland-Schule einen Fitnesstest zeigen, den die Militärs so ähnlich mindestens einmal im Jahr absolvieren müssen.