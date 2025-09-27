Ungewöhnliche Hilfsaktion: Warum ein schwäbischer Unternehmer an einen Mann in Ghana glaubt
1
Oliver Amofa im Kreise seiner Kinder – der Heubacher Unternehmer Bernd Richter (rechts) hat ihm ein Auskommen verschafft. Foto: privat/Wein

Millionen junger Afrikaner wollen nach Europa – dabei könnte man ihnen in der Heimat helfen. Wie das geht, zeigt ein Beispiel von der Ostalb.

Eigentlich sieht Oliver Gideon Amofa-Appiah wie ein Mann aus, den Bernd Richter gut gebrauchen kann. Das hat der Unternehmer aus Heubach auf der Ostalb sofort erkannt, als er vor etwa einem Jahr Amofas Bewerbungsfoto auf dem Bildschirm hatte. Für Zeugnisse und Lebenslauf interessiere er sich weniger, sagt Richter. „Wir brauchen Mitarbeiter, die brennen.“ Und um das zu erkennen, schaue er den Bewerbern in die Augen und erkundige sich nach ihrer Motivation. Trotzdem hat er Amofa nicht angestellt, aber das ist trotzdem eine bemerkenswerte Geschichte.

