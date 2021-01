Wie das Milaneo in Stuttgart auf Kurs bleiben will

1 Stabwechsel im Milaneo: Centermanagerin Andrea Poul übergibt die Geschäfte an Dirk Keuthen, der zuletzt das Marstall-Center in Ludwigsburg leitete. Foto: Martin Haar

Das Milaneo verliert seine Centermanagerin Andrea Poul, auf die eine heikle Mission in Frankfurt wartet. Ihr Nachfolger Dirk Keuthen versucht indes, die Mall im Europaviertel weiter auf Kurs zu halten. Der neue Ankermieter Decathlon soll ihm dabei helfen.

Stuttgart - Die Läden bleiben zu. Mit jedem weiteren Tag, an dem kein Überbrückungsgeld fließt, mit jedem weiteren Tag ohne Kunden und Umsatz, schwindet die Hoffnung der Händler, die Coronakrise zu überstehen. Die Zeit läuft gegen den Handel. Auch auf andere Weise. Denn aus der Entwöhnung beim Shoppen könnte Gewohnheit beim derzeitigen Einkaufsverhalten werden. „Wenn das Ganze vorbei ist, wird die Welt des Handels eine andere sein“, sagt etwa Frank Rehme, einer der profiliertesten Handelsexperten im Land. Auch das Institut für Handelsforschung (IFH) Köln, ein Marktforschungs- und Beratungszentrum für den Einzelhandel, spricht von einer „Stärkung der Bequemlichkeit“ bei den Konsumenten. Will sagen: In der Coronakrise wechseln viele zum Online-Kauf auf der Couch.