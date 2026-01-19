Unfreiwillig Single: „Ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen“
Mit seinem Status „Single“ ist der 23-jährige Jack nicht allein. In Baden-Württemberg waren 2.396.000 Menschen im Jahr 2024 alleinstehend. Foto: privat

Jack aus dem Alb-Donau-Kreis ist 23 Jahre alt und auf der Suche nach einer Partnerin. Was er dafür schon alles unternommen hat und warum er jetzt sogar eine Selbsthilfegruppe gründet.

„Ich hatte kein einziges Match“, sagt Jack (Name von der Redaktion geändert). Tinder, LemonSwan, Jingles – all diese Dating-Plattformen hat er bereits ausprobiert, da er an seinem Beziehungsstatus unbedingt etwas ändern möchte. „Es kam kein Date zustande, ich habe keine passende Frau gefunden“, berichtet der 23-Jährige aus dem Alb-Donau-Kreis. Die Entfernungen beim Online-Dating seien zudem enorm. Mit seinem Status „Single“ ist Jack nicht allein.

