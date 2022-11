Unfälle in Stuttgart

1 Autos und Busse kommen sich am Arnulf-Klett-Platz immer wieder in die Quere – wie hier im Dezember 2021. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Unaufmerksame Autofahrer zwingen Busfahrer zur Vollbremsung – mit zahlreichen Verletzten. Die Kriegsbergstraße beim Hauptbahnhof ist ein Brennpunkt.















Link kopiert

Immer wieder kommen unaufmerksame Autofahrer den Linienbussen in die Quere – mit teils bösen Folgen für die Busfahrgäste. Und zumeist bleiben die Verursacher unbekannt, weil sie anschließend einfach davonfahren.

Eine Kollision hat es ja nicht gegeben, weil der Busfahrer mit einer Vollbremsung das Schlimmste verhindert hat. Der jüngste Fall dieser Unfallserie spielte sich am Dienstag gegen 9.30 Uhr in der Innenstadt am Arnulf-Klett-Platz auf der Kreuzung Kriegsberg- und Heilbronner Straße ab. Zwei 21 und 24 Jahre alte weibliche Fahrgäste wurden dabei verletzt.

Gesucht wird ein unbekannter Taxifahrer

Auslöser soll ein Taxifahrer gewesen sein. Der schwarze Mercedes wäre beinahe mit dem Bus auf der Kreuzung zusammengestoßen, hätte der 39-jährige Fahrer der Linie 40 nicht voll abgebremst.

Dabei prallte im Bus eine 21-jährige Frau gegen eine Scheibe, die zu Bruch ging. Eine 24-Jährige fiel gegen einen Sitz und erlitt ebenfalls Blessuren. Da die Frau schwanger ist, wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf das Taxi, das Richtung Theodor-Heuss-Straße verschwand, erbittet die Polizei unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 41 00.

Kriegsbergstraße und Arnulf-Klett-Platz sind immer wieder Schauplatz solcher Situationen. Seit Dezember 2021 gab es dort insgesamt 22 leicht verletzte Fahrgäste in den Bussen. Die Ursache: Autofahrer hatten beim Fahrspurwechsel nicht aufgepasst.