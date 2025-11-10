Unfalltod in Orbans Polizeieskorte: „Angst, dass ich das nicht überlebe“ – der Albtraum des Polizeikollegen
1
Fußgänger überqueren im Juni 2024 die Unfallkreuzung in Degerloch. Foto: Max Kovalenko/Lichtgut

Im Prozess um den Unfalltod eines Beamten im EM-Konvoi für den ungarischen Ministerpräsidenten Orban in Stuttgart hat die Polizei das Wort. Auch ein überlebender Beamter.

Wo stand er denn nun ganz genau, als das Unheil seinen Lauf nahm? Hatte er die Kreuzung etwa eindeutig genug für die Polizeieskorte freigesperrt? Im Prozess um den Unfalltod eines Motorradpolizisten im EM-Konvoi für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán ist am Montag im Stuttgarter Amtsgericht jener Beamte gehört worden, der bei der Kollision am 24. Juni 2024 in Degerloch selbst schwere Verletzungen erlitten hatte. Die angeklagte Autofahrerin, die dem Konvoi in die Quere gekommen war, hält sich für unschuldig.

