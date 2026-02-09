Stuttgarter Verkehrstote: Die meisten waren zu Fuß unterwegs

1 Unfallort Olgaeck: Ein Geländewagen war am 2. Mai 2025 in eine Fußgängergruppe geschleudert. Bilanz: Eine Tote und acht Verletzte. Foto: Andreas Rosar

Der tödliche Horrorunfall am Olgaeck ist nur die Spitze eines Eisbergs: Passanten sind in Stuttgart besonders gefährdet. Und wie sieht es in den Landkreisen aus?











Link kopiert

Noch hat das Amtsgericht nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden, noch sind keine Termine für die Prozesstage festgelegt. Gegen einen Fahrer einer tonnenschweren Mercedes G-Klasse ist wegen fahrlässiger Tötung und achtfacher fahrlässiger Körperverletzung Anklage erhoben worden. Am 2. Mai 2025 war der damals 42-Jährige in der Innenstadt an der Haltestelle Olgaeck von der Fahrbahn abgekommen, war in eine Fußgängergruppe geprallt. Eine 46-jährige Mutter starb, acht Fußgänger erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Besonders brisant: Laut Staatsanwaltschaft waren im Blut des Beschuldigten Spuren von Kokain und eine Kokainabbauprodukts gefunden worden.