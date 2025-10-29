Unfalltod im EM-Konvoi: Ungewöhnlicher Schritt: Anwalt äußert sich vor Prozessbeginn
1
Blumen an der Unfallstelle in Degerloch Foto: Lichtgut/Max Kovalenko (Archiv)

Kommende Woche beginnt der Prozess gegen eine Frau, die den tödlichen Unfall eines Motorradpolizisten verursacht haben soll. Ihr Anwalt geht in die Offensive.

In der kommenden Woche beginnt in Stuttgart ein Prozess, bei dem schon jetzt eines klar ist: Er wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Denn von Mittwoch, 5. November, an muss sich eine 70 Jahre alte Frau vor dem Amtsgericht verantworten, der vorgeworfen wird, den tödlichen Unfall eines Motorradpolizisten im Juni 2024 während der Fußball-Europameisterschaft verursacht zu haben. Der Motorradpolizist Thomas Hohn fuhr in einer Eskorte, die den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zum Flughafen begleitete. Die Frau bog in Degerloch aus der Rubensstraße nach links in Richtung Innenstadt ein. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß, bei dem Hohn tödlich verletzt wurde.

