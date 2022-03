1 Hohes Tempo ist eine Hauptursache für tödliche Unfälle. Foto: Alexander Hald/7aktuell.de

Die Zahl der tödlichen Unfälle im Straßenverkehr ist wieder leicht angestiegen, und die Hauptursache ist zu hohes Tempo. Unfälle mit E-Scootern verdoppeln sich auf 600.















Stuttgart - Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle in Baden-Württemberg, wie sich aus der von Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montag vorgelegten Unfallstatistik für 2021 ergibt. Demnach kamen mehr als ein Drittel der 348 Verkehrstoten aufgrund von Fahrten mit überhöhter oder unangepasster Geschwindigkeit ums Leben. Insgesamt ist die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten im Vergleich zu 2020 erneut angestiegen – um 5,5 Prozent, allerdings sank die Zahl der Schwerverletzten um elf Prozent. Alles in allem sind 37 500 Verletzte gezählt worden, bei einer Gesamtzahl von 274 000 polizeilich registrierten Verkehrsunfällen. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 lagen die Unfallzahlen offenbar wegen des zurückgegangen Verkehrs unter dem langjährigen Mittel.