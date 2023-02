1 Drei Autofahrer sind in Ostfildern-Nellingen in einen Unfall verwickelt worden. Foto:

Am Samstagabend hat es in Ostfildern-Nellingen unmittelbar nacheinander drei Mal gekracht.















Am Samstag um 18.30 Uhr ist es in Ostfildern-Nellingen auf der Landesstraße 1192 nach der Einmündung der Felix-Wankel-Straße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 59-jährige Fahrer eines Daimler-Benz in Richtung Neuhausen, als sein Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts plötzlich langsamer wurde. Der nachfolgende 41-jährige Fahrer eines Opel Astra bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der diesem nachfolgende 61-jährige Fahrer eines Smart fuhr seinerseits auf den Opel Astra auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11 000 Euro. Nach dem bisherigen Sachstand wurde niemand verletzt.