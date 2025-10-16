Unfallflucht in Wendlingen: Zeugen stoppen flüchtenden Senior nach mehreren Unfällen

1 Neben einer Strafanzeige wegen Unfallflucht wurde der Mann auch der Führerscheinstelle gemeldet. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Ein 80-Jähriger hat in Wendlingen (Kreis Esslingen mehrere Unfälle verursacht und ist dennoch weitergefahren. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro.











﻿ Ein 80-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Wendlingen (Kreis Esslingen) mehrere Unfälle verursacht und ist anschließend weitergefahren. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der erste Zusammenstoß gegen 16 Uhr an der Kreuzung der Schäferhauser Straße mit der Straße An den Kiesgruben.

Der Mann bog dort mit seinem Wagen in die letztgenannte Straße ab und stieß dann beim Rückwärtsfahren zweimal gegen einen Metallzaun. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt jedoch fort.

An der Einmündung zur Stuttgarter Straße fuhr der Senior laut Zeugen kurz darauf bei Rot über die Ampel und prallte gegen ein dort wartendes Auto. Trotz des erneuten Unfalls fuhr er wiederum weiter in Richtung Kirchheim und überholte dabei offenbar mehrere Fahrzeuge, ohne auf den Gegenverkehr zu achten.

Weitere Verkehrsteilnehmende gefährdet

Entgegenkommende Autofahrer mussten nach Angaben der Polizei dann abbremsen, um Zusammenstöße zu verhindern. In der Albstraße gelang es Passanten schließlich noch bevor die Polizei eintraf, das Auto des 80-Jährigen anzuhalten. Die Beamten erstatteten später Anzeige wegen Unfallflucht und informierten zusätzlich die Führerscheinstelle. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen und am Zaun beträgt nach Schätzungen der Polizei mehrere tausend Euro.