Unfallflucht in Wendlingen: 79-Jährige streift Auto und rammt Bordstein – Polizei zieht Führerschein ein

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/dpa

Bei einem Unfall in Wendlingen hat eine 79-Jährige am Montag beträchtlichen Schaden angerichtet. Die Polizei zog im Anschluss den Führerschein der Frau ein.











Eine 79 Jahre alte Autofahrerin hat am Montagnachmittag in Wendlingen (Kreis Esslingen) mit ihrem Mercedes mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Die Frau war laut Polizeiangaben kurz vor 17 Uhr auf der L 1200 aus Köngen kommend unterwegs und bog auf der Neckarbrücke nach rechts in Richtung Heinrich-Otto-Straße ab.

Dabei fuhr sie nicht weit genug rechts und stieß seitlich gegen den BMW eines 31-Jährigen, der auf der Linksabbiegerspur wartete. Anschließend setzte sie ihre Fahrt unbeirrt fort.

Zeugen beobachteten, wie die Frau in Richtung Oberboihingen Schlangenlinien fuhr und fast die Leitplanken streifte. Im Kreisverkehr an der Unterboihinger Straße stieß ihr Mercedes dann gegen den hohen Bordstein der Mittelinsel. Erst in der Daimlerstraße hielt sie an. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Die Polizei zog den Führerschein der Seniorin ein.