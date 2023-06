1 Nach der Unfallflucht am 14. April an einer Bushaltestelle im Stadtbezirk Vaihingen ist der verdächtige Autofahrer nun gefasst. Foto: 7aktuell/Andreas Werner

Für einen, der so übel zugerichtet und seit Wochen aus seinem Alltagsleben gerissen wurde, ist das schon mal eine gute Nachricht: „Es ist schön zu hören, dass der Mann jetzt festgenommen wurde“, sagt der 43-Jährige, der am 14. April an einer Bushaltestelle in Stuttgart-Vaihingen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden war, als es ins Schleudern geriert. Der Fahrer war nach dem Unfall geflüchtet und vorläufig spurlos verschwunden gewesen. „Ich freue mich darauf, mehr von der Polizei zu hören“, sagt das Unfallopfer.