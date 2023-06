Unbekannter richtet 2000 Euro Schaden an

Unfallflucht in Sindelfingen

1 Der Unbekannte machte sich kurzerhand davon. Foto: Eibner/Fleig

Beim Ausparken auf einem Baumarktparkplatz in der Mahdentalstraße in Sindelfingen hat ein unbekannter Autofahrer einen VW gestreift, ist aber davon gefahren.















Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Sindelfinger Mahdentalstraße eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein noch unbekannter Autofahrer hat zwischen 10.30 Uhr und 11.10 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken die rechte hintere Seite eines VW gestreift. Anschließend machte sich der Unbekannte kurzerhand davon. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro aus.