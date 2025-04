Unfallflucht in Sindelfingen: Renault fährt 15-Jährige um

1 Die Renault-Fahrerin machte sich nach dem Unfall aus dem Staub. Foto: Eibner-Pressefoto

Zwei Frauen überqueren am Freitagabend die Schwertstraße in Sindelfingen. Eine Renault-Fahrerin übersieht die beiden und fährt einer 15-Jährigen in den Rücken.











Link kopiert

Eine noch unbekannte Renault-Fahrerin hat am Freitag ein 15-jähriges Mädchen umgefahren und Unfallflucht begangen. Das Mädchen hatte mit ihrer 37-jährigen Begleiterin am Freitag gegen 18.30 Uhr bei der Hausnummer 37 die Schwertstraße überquert. In dem Moment bog von der Eschenbrünnlestraße her ein Renault auf die Schwertstraße ein und erfasste die 15-jährige am Rücken. Das Mädchen prallte gegen die Motorhaube des Renault, stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Zwischen der noch unbekannten Beifahrerin des Renault und den beiden Fußgängerinnen kam es zu einem kurzen Wortgefecht, wobei die Fahrerin nicht ausstieg. Anschließend verließ der Renault unerlaubt die Unfallstelle, wie es im Polizeibericht heißt.

Unsere Empfehlung für Sie Unfallflucht in Sindelfingen Lkw touchiert Kleintransporter während der Fahrt Beim Abbiegen von der Mahdentalstraße in die Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen bleibt ein Sattelzug an einem Kleintransporter hängen. Der Lkw-Fahrer fährt unbeirrt weiter.

Die Verkehrspolizein Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07 11/68 69 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.