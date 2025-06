Unfallflucht in Sindelfingen: Pedelecfahrer schwer verletzt

Unfallflucht in Sindelfingen

In Sindelfingen ist ein 77-jähriger Pedelecfahrer wahrscheinlich von einem Auto touchiert worden und dadurch gestürzt. Der Senior wurde schwer verletzt, der Autofahrer fuhr davon.











Bereits am Freitag, 13. Juni, hat die Polizei einen Unfall mit einem E-Bike in Sindelfingen (Kreis Böblingen) aufgenommen. Dabei wurde ein 77-jähriger Mann schwer verletzt. Wie die für den Kreis Böblingen zuständige Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nun mitteilt, war der 77-Jährige gegen 7.30 Uhr auf der Lindenstraße unterwegs. Er kam demnach aus Richtung Rudolf-Harbig-Straße und fuhr in Richtung Fronäckerstraße. Dort soll er einem Auto begegnet sein.

Unfallflucht begangen

In der durch Verkehrszeichen geregelten Anliegerstraße sei ihm ein unbekannter Autofahrer entgegengekommen. Die Polizei geht davon aus, dass das Auto den Pedelecfahrer seitlich gestreift hat. Der Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den Mann zu kümmern. Der verletzter Senior wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Angaben zu dem Autofahrer machen kann, der wird aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden, die Telefonnummer lautet 07 11/ 6869-0.