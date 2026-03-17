1 Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Foto: David Inderlied/dpa

Ein Autofahrer touchiert am Montag einen Mini in Schönaich. Anschließend macht er sich aus dem Staub.











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Einen Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Autofahrer, der am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in eine Unfallflucht verwickelt war.

Wie die Polizei berichtet, war ein 18-jähriger Mini-Fahrer auf der Böblinger Straße von Schönaich kommend in Fahrtrichtung Böblingen gefahren. Plötzlich bog der unbekannte Autofahrer aus der Richtung eines Hotels parallel zum Mini-Fahrer auf die Böblinger Straße ab. Dabei touchierte der Unbekannte mit seinem Wagen den Mini und fuhr dann in Fahrtrichtung Böblingen davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.