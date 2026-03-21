Unfallflucht in Remshalden: Hohen Schaden verursacht und dann einfach davon gefahren

Hohen Schaden verursacht und dann einfach davon gefahren

1 Der unbekannte Autofahrer beschädigte den geparkten Mazda und machte sich dann aus dem Staub (Symbolfoto). Foto: imago/Chromorange

Ein unbekannter Autofahrer hat einen in Remshalden-Hebsack geparkten Mazda gerammt und ist anschließend davon gefahren. Er hat einen beträchtlichen Sachschaden hinterlassen.











Link kopiert

Die Polizei sucht nach einem noch unbekannten Autofahrer, der im Zeitraum zwischen Dienstagmittag, 17. März, und Freitagmorgen, 20. März, im Remshaldener Ortsteil Hebsack (Rems-Murr-Kreis) einen beträchtlichen Schaden an einem geparkten Mazda verursacht hat.

Laut der Polizei kümmerte sich der Verursacher nicht um den von ihm im Schwalbenweg angerichteten Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro und sei einfach davon gefahren.

Damit habe sich der Unbekannte der Unfallflucht schuldig gemacht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise eventueller Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/950442 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.