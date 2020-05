Unfallflucht in Reichenbach

Ein 30-jähriger Fahrer hat am Sonntagnachmittag in Reichenbach ein anderes Auto beschädigt und ist geflüchtet. Zeugen konnten sich das Kennzeichen merken und alarmierten die Polizei.

Reichenbach - Am Sonntagnachmittag hat sich laut Polizei in Reichenbach ein Unfall ereignet, bei dem der Verursacher geflüchtet ist. Ein 30-jähriger Autofahrer, der laut Polizei wohl alkoholisiert war, ist mit seinem BMW um 17.40 Uhr auf der Ulmer Straße in Richtung Ebersbach gefahren, als er ein geparktes Auto streifte. Danach fuhr er weiter. Zeugen hatten den Unfall beobachtete, sich das Auto-Kennzeichen gemerkt und die Polizei alarmiert. Die Polizei ist zur Wohnung des 30 -Jährigen gefahren, hat eine Blutprobe genommen und den Führerschein beschlagnahmt.