1 Die Polizei sucht in Plochingen nach Zeugen einer Unfallflucht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jens Wolf

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Der Unbekannte setzte seine Fahrt nach dem Vorfall unbekümmert fort.

Plochingen - Am frühen Samstagmorgen hat ein bislang unbekannter männlicher Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz A-Klasse mit Esslinger Zulassungskennzeichen zwei ordnungsgemäß parkende Fahrzeuge beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Dies teilte die Polizei am Samstag mit. Gegen 03:40 Uhr befuhr der bislang unbekannte Fahrer den Grieshaberweg mit ausgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung und streifte zunächst einen am Fahrbahnrand parkenden VW Golf, wodurch ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Im Anschluss kollidierte die A-Klasse mit einem geparkten Pkw Smart, der durch den Zusammenstoß circa 7 Meter nach vorne in eine Hecke geschoben wurde. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Plochingen fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter Telefon 0711-3990-330 um Zeugenhinweise.