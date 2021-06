1 Die Polizei sucht wegen Verkehrsunfallflucht nach einem weißen Fiat 500 und dessen Fahrer (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Das Polizeirevier Esslingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag in Plochingen (Kreis Esslingen) abgespielt hat.

Plochingen - Der Fahrer eines weißen Fiat 500 hat nach einer Kollision mit einem parkenden Auto Unfallflucht begangen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr. Der Fiat-Fahrer war auf der Bismarckstraße in Richtung Moltkestraße unterwegs und führ auf Höhe der Hausnummer 8 auf das Heck eines geparkten Ford Kuga, an dem ein Fahrradträger angebracht war. Nach dem Unfall bog der Fiat-Fahrer nach rechts in die Moltkestraße ab und fuhr in Richtung Schorndorfer Straße davon. Die Polizei schätzt den Schaden am Ford auf mehrere tausend Euro. Der Fiat 500 müsste auf der Beifahrerseite ebenfalls deutlich sichtbar beschädigt sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Fiat oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.