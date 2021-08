1 Die Polizei sucht derzeit nach einem schwarzen Auto, möglicherweise einem VW Golf. Der war nach einem Überholmanöver in Ostfildern, das zum Unfall führte, einfach davongefahren. Foto: dpa

Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Autos hat am Freitag in Ostfildern (Kreis Esslingen) durch ein waghalsiges Überholmanöver einen Unfall verursacht und anschließend Unfallflucht begangen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ostfildern/Esslingen - Das Polizeirevier Esslingen sucht nach einem Unfall am Freitagvormittag auf der Nellinger Umgehungsstraße den Fahrer eines schwarzen Autos, möglicherweise eines VW Golf. Eine 27-Jährige war mit ihrem Lancia nach Angaben der Polizei kurz nach 9.30 Uhr von der Autobahn kommend in Richtung Esslingen unterwegs. Nach der Einmündung zu einer Tankstelle und einem Schnellrestaurant setzte der bislang unbekannte Fahrer des schwarzen Fahrzeugs zum Überholen des Lancia an. Wegen Gegenverkehrs musste er stark beschleunigen und knapp vor dem Wagen der Frau einscheren, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Dabei erschrak die 27-Jährige, verlor die Kontrolle über ihren Wagen und prallte frontal gegen die rechte Leitplanke. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten in Richtung Esslingen weiter. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt, an dem Wagen entstand laut der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Eine Zeugin des Unfalls hielt an und kümmerte sich um die Verunglückte. Sie teilte der Verletzten auch ihre Erreichbarkeit mit, die die 27-Jährige jedoch falsch notierte. Die Helferin sowie mögliche weitere Zeugen, insbesondere der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.