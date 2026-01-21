Unfallflucht in Oberboihingen: Frau erfasst Kind mit Auto – und fährt davon

1 Die Polizei bittet nach dem Unfall um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall in Oberboihingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstag ein Kind leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.











﻿ (Bei einem Unfall in Oberboihingen im Kreis Esslingen ist am Dienstag ein Siebenjähriger von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Die beteiligte Autofahrerin fuhr daraufhin davon, ohne sich um das Kind zu kümmern, berichtet die Polizei.

Demnach wollte das Kind kurz vor 12.30 Uhr beim Ahornweg den Erlenweg überqueren und rannte dazu auf die Straße. Zur gleichen Zeit war eine 35 bis 40 Jahre alte Frau in ihrem Auto von der Straße Im Kirchrain kommend unterwegs.

Sie legte offenbar noch eine Notbremsung ein, erfasste das Kind aber dennoch leicht, sodass der Junge stürzte und leicht verletzt wurde. Die Fahrerin fuhr daraufhin weiter. Der Junge ging lief nach dem Unfall nach Hause, erst später wurde der Unfall der Polizei gemeldet.

Diese bittet nun um Zeugenhinweise zum Unfallhergang oder der unbekannten Fahrerin unter der Telefonnummer 0 70 22 / 9 22 40. Bei dem beteiligten Auto könnte es sich den Angaben zufolge um einen schwarzen Kombi der Marke Mercedes handeln.