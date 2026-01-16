Unfallflucht in Nürtingen: Radfahrerin von Auto erfasst – Polizei sucht Zeugen

1 Ein Rettungswagen im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: imago/7aktuell

Bei einem Unfall in Nürtingen ist am Donnerstag eine 26-Jährige verletzt worden. Ein beteiligter Autofahrer fuhr einfach davon. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.











﻿ Eine Radfahrerin ist in Nürtingen (Kreis Esslingen) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Unfall hat sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ereignet. Eine 26-Jährige ist auf der Neuffener Straße stadteinwärts gefahren, als es auf Höhe der Liststraße zu dem Kontakt kam.

Die 26-Jährige fuhr den Angaben zufolge auf dem markierten Fahrradschutzstreifen. Ein schwarzer kleiner Pkw fuhr in gleicher Richtung. Das Auto berührte die Radfahrerin dann beim Überholen seitlich. Die Frau stürzte dadurch auf die Fahrbahn und wurde verletzt.

Rettungskräfte brachten die Frau zur Versorgung in eine Klinik. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt stadteinwärts fort. Er hielt nicht an und kümmerte sich nicht um die Frau. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter 07 02 2 / 92 24 0 an die Polizei zu wenden.