Unfallflucht in Neuhausen: Autofahrerin beschädigt betrunken anderen Wagen

Unfallflucht in Neuhausen

1 Ein Test ergab bei der Frau einen Wert über ein Promille. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

Eine 60-Jährige verursacht mutmaßlich unter Alkoholeinfluss einen Unfall in Neuhausen (Kreis Esslingen). Danach fährt sie davon, erst später wendet sie sich telefonisch an die Polizei.











In Neuhausen (Kreis Esslingen) hat am Sonntag eine 60-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss an einer Aral-Tankstelle einen noch unbekannten Pkw beschädigt. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie danach zunächst weiter, meldete den Vorfall dann aber später telefonisch bei der Polizei.

Den Angaben zufolge war die Frau zunächst geflüchtet, nachdem sie an der Tankstelle in der Plieninger Straße gegen 17.50 Uhr gegen das noch unbekannte Auto gefahren war. Bei der Unfallaufnahme später stellten die Polizisten dann fest, dass die Frau offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab über ein Promille. Sie musste daraufhin ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Den Schaden schätze die Polizei am Auto der Unfallverursacherin auf etwa 3000 Euro. Unter der Telefonnummer 07 11 / 7 09 13 bitten die Ermittler um Hinweise, insbesondere zum beschädigten Auto.