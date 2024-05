Unfallflucht in Neckartailfingen: Radfahrer fährt Kind an und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Radfahrer fährt Kind an und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Unfallflucht in Neckartailfingen

1 Die Polizei bittet nach dem Vorfall um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Auf der Neckarallee in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) hat am Montagabend ein unbekannter Radfahrer offenbar ein dreijähriges Kind angefahren. Zudem soll der Mann auf den Jungen gestürzt sein. Danach fuhr er weiter. Das Kind wurde leicht verletzt.











Ein Unbekannter hat am Montagabend in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) auf der Neckarallee, die wegen eines Festes für den Verkehr gesperrt war, offenbar ein Kind mit seinem Fahrrad gestreift. Danach soll der Radler auf den Jungen gefallen sein und das Kind so leicht verletzt haben, berichtet die Polizei.

Demnach fuhr der Mann gegen 18.30 Uhr in Richtung Nürtingen, als es zu einem Kontakt mit dem jungen Fußgänger kam und der Radler daraufhin auf das Kind stürzte. Danach fuhr der Mann weiter und konnte auch bei einer Fahndung nicht gefunden werden, nachdem die Eltern des Kindes Anzeige erstattet hatten. Daher bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 070 22 / 922 40. Der Radler wird laut Polizei als etwa 50 Jahre alter, kräftig gebauter und großer Mann beschrieben. Er hat schulterlanges, dunkles Haar und war mit einem dunklen, karierten Hemd bekleidet. Bei seinem Fahrrad dürfte es sich um ein graues Mountainbike gehandelt haben.