Die Polizei sucht Zeugen, nachdem in Kirchheim ein Fußgänger angefahren wurde.

Nachdem ein noch unbekannter Golf-Fahrer an einer Ampel in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen Fußgänger anfährt, flüchtet er. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Fußgänger wird an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt.















Am Donnerstag hat ein abbiegendes Auto an einer Ampel in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen 18-jährigen Fußgänger erfasst. Der Unfallverursacher flüchtete, der junge Mann musste von Rettungsdienst versorgt werden. Wie die Polizei berichtet, wollte der 18-Jährige gegen 17 Uhr am Gaiserplatz in Richtung Dettinger Straße über eine Fußgängerampel an der Schöllkopfstraße gehen. Zur selben Zeit bog ein aus der Hindenburgstraße kommender Pkw ab und touchierte den Fußgänger, wodurch dieser stürzte. Der noch unbekannte Autofahrer fuhr daraufhin um den Verletzten herum und in Richtung Bahnhof davon. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatten beide Grün, Abbieger werden an der Unfallstelle durch ein gelbes Blinklicht auf Fußgänger hingewiesen. Diese haben Vorrang. Zeugen eilten dem Verletzten zu Hilfe. Dieser verständigte kurz darauf den Rettungsdienst und wurde medizinisch versorgt.

Der Wagen des Unfallverursachers ist den ersten Erkenntnissen zufolge ein neuerer VW Golf in Grau. Das Polizeirevier bittet unter der Telefonnummer 070 21 / 50 10 um Zeugenhinweise, insbesondere die Passanten, die dem jungen Mann halfen, werden gebeten, sich zu melden.