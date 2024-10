Unfallflucht in Esslingen: Unbekannter Mercedes-Fahrer fährt Mann an und flüchtet – Zeugen gesucht

Unbekannter Mercedes-Fahrer fährt Mann an und flüchtet – Zeugen gesucht

Unfallflucht in Esslingen

1 Die Polizei ermittelt nach dem Unfall in Esslingen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

Beim Abbiegen von der Hindenburgstraße in die Keplerstraße in Esslingen hat ein unbekannter Autofahrer einen 63-jährigen Fußgänger angefahren. Danach flüchtete er. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend in Esslingen eine 63-Jährigen angefahren. Im Anschluss flüchtete er unerkannt, berichtet die Polizei.

Der Unfallverursacher war gegen 18.30 Uhr mit seinem hellen Mercedes der A-Klasse von der Hindenburgstraße in die Keplerstraße abgebogen. Dabei fuhr er den 63-Jährigen an, der in diesem Moment über die Straße ging. Der Fußgänger wurde zu Boden geschleudert und blieb kurz benommen liegen.

Der unbekannte Fahrer blieb zunächst 40 Meter hinter der Unfallstelle stehen, raste dann aber davon, als der Fußgänger aufgestanden war und in seine Richtung lief. Der Fahrer war den Angaben zufolge etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatte einen kurzen Haarschnitt. Erst später erstattete der Fußgänger Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler bittet nun um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 04 20 entgegengenommen.