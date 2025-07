Unfallflucht in Bempflingen: 47-Jährige fährt mit 1,7 Promille auf Linienbus auf – und flüchtet

Unfallflucht in Bempflingen

1 Ein Atemalkoholtest ergab bei der Polizei einen Wert über 1,7 Promille. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Bempflingen (Kreis Esslingen) hat am Dienstagabend eine Frau einen Auffahrunfall verursacht. Danach versuchte sie zu flüchten.











Link kopiert

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Dienstagabend in Bempflingen (Kreis Esslingen) offenbar unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die 47-Jährige war laut Polizei gegen 19.25 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Metzinger Straße unterwegs.

Sie erkannte dabei offenbar zu spät, dass ein Linienbus vor ihr in einer Rechtskurve bremsen musste und prallte mit ihrem Opel Astra ins Heck des Busses. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.

Die Fahrerin blieb zunächst mit dem 59-jährigen Busfahrer am Unfallort. Noch bevor die bereits alarmierte Polizei eintraf, stieg sie plötzlich wieder in ihren Opel und fuhr davon, ohne ihre Personalien anzugeben. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte die Frau wenig später ausfindig machen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei ihr über 1,7 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten ihren Führerschein.