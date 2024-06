Unfallflucht bei Neckartailfingen: 31-Jähriger richtet mit Auto 8500 Euro Schaden an und fährt weiter

31-Jähriger richtet mit Auto 8500 Euro Schaden an und fährt weiter

1 Nach Angaben der Polizei stand der 31-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayer

Ein 31-Jähriger hat am Sonntagmorgen in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) Schaden an mehreren Straßenpollern und einer Laterne angerichtet. Danach wendete er und fuhr davon. Beim Versuch auf die B 312 aufzufahren, fuhr er schließlich gegen ein Straßenschild.











Ein 31-Jähriger hat am Sonntagmorgen offenbar unter Drogeneinfluss beträchtlichen Schaden an mehreren Pollern, einer Straßenlaterne und einem Verkehrszeichen in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) angerichtet. Nach Angaben der Polizei war er danach zunächst weitergefahren. Er stand unter Drogeneinfluss, wie ein Vortest ergab.

Der Mann war gegen sechs Uhr in der Tübinger Straße mehreren Zeugen aufgefallen, weil er mit seinem Toyota von der Fahrbahn abgekommen war und Straßenpoller und eine Laterne beschädigt hatte. Danach war er in Richtung Altdorf davongefahren. Kurz darauf hatte er aber gewendet und wollte in Richtung Reutlingen auf die B 312 auffahren. Dabei kam er wiederum nach links von der Straße ab und fuhr gegen ein Verkehrszeichen.

Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest bestätigte diese Vermutung. Den insgesamt angerichteten Schaden schätzte die Polizei auf 8500 Euro.