Unfallflucht auf der B10: Audi-Fahrer verursacht schweren Unfall und flüchtet – Zeugen gesucht

4 Die Polizei schätzt den entstanden Schaden am Fiat auf mehrere Tausend Euro. Foto: SDMG

Nach einem riskanten Überholmanöver verliert ein 28-Jähriger die Kontrolle über seinen Fiat und prallte gegen die Leitplanke. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort.











Link kopiert

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntagabend im Bereich der Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, war ein bislang unbekannter Audi-Fahrer gegen 19.50 Uhr aus Richtung Leuzetunnel kommend in Richtung Esslingen unterwegs. Er überholte einen 28 Jahre alten Fiat-Fahrer, scherte vor diesem ein und bremste plötzlich stark ab. Der Fiat-Fahrer wich daraufhin aus, verlor die Kontrolle über sein Auto, stieß mit der Leitplanke zusammen und drehte sich schließlich um die eigene Achse.

Der Audi-Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Unfallbeteiligten zu kümmern. Der 28-Jährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu. Die Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstanden Schaden am Fiat auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.