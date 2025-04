Unfallflucht auf Autobahnzubringer: „Er hatte einen grauen Zopf“ – Polizei sucht Fahrer eines weißen BMW

1 Der Unfall ereignete sich auf dem Autobahnzubringer zwischen Backnang und Mundelsheim. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Rücksichtslos hat der Fahrer eines weißen BMW andere Wagen auf dem Autobahnzubringer Backnang-Mundelsheim überholt. Das Ergebnis: zwei Verletzte.











Link kopiert

Aus dem Staub gemacht hat sich der Fahrer eines weißen BMW, nachdem er einen Unfall auf dem Autobahnzubringer Backnang-Mundelsheim verursacht hat. Die Polizei sucht den Mann, der nach Angaben einer Zeugin „graue Haare, zum Zopf gebunden“ hatte.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 4. April, zwischen 12 und 13 Uhr im Hardtwald auf Steinheimer Gemarkung. Der Unbekannte kam mit seinem BMW aus Richtung Backnang und überholte auf seinem Weg in Richtung Großbottwar trotz Gegenverkehrs mehrere Wagen.

Die Bundesstraße 328 führt durch den Hardtwald. Foto: W/erner Kuhnle

Fast wäre es zu einer Frontalkollision mit dem BMW einer 30-Jährigen gekommen. Die Fahrerin reagierte aber geistesgegenwärtig, bremste stark und wich in eine Parkbucht der Bundesstraße 328 aus. Zu spät erkannte jedoch ein 34-Jähriger die Situation, der in seinem Opel folgte und auf den BMW der 30-Jährigen auffuhr.

Die 30-Jährige und ihre 59-jährige Beifahrerin erlitten beim dem Aufprall leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem unbekannten BMW-Lenker dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Telefon 0711 / 686 90 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.