Unfallfahrt in Murrhardt: Seniorin durchbricht zwei Mauern

Ein Seniorin hat bei einer Autofahrt in Murrhardt die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Nachdem sie wohl das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte, hat eine 84-jährige Autofahrerin am Montagvormittag in Murrhardt eine chaotische Unfallfahrt hingelegt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau in der Straße Am Herrschaftsbuckel unterwegs, als sie ihren Wagen gegen 10 Uhr plötzlich unkontrolliert beschleunigte.

Das Fahrzeug prallte zunächst gegen eine Gartenmauer, stieß dann gegen einen geparkten Pkw und überquerte schließlich eine weitere Gartenmauer, bevor es in einem Garten zum Stillstand kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Höhe des Sachschadens dürfte nicht unerheblich sein, die Polizei konnte sie bisher allerdings noch nicht genau beziffern.