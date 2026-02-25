Unfallbilanz 2025: Polizei registriert immer mehr Unfälle mit E-Scootern im Kreis Esslingen
1
E-Scooter erfreuen sich wachsender Beliebtheit als Fortbewegungsmittel – das macht sich in der Unfallstatistik bemerkbar. Foto: dpa/Uwe Anspach

Noch nie verletzten sich so viele Menschen mit E-Scootern wie 2025. Insgesamt ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Kreis Esslingen leicht gestiegen.

Die schnellen Roller sind für viele ein praktisches Fortbewegungsmittel – und für immer mehr Menschen auch eine echte Gefahr: 2025 ereigneten sich im Kreis Esslingen 83 Unfälle mit E-Scootern. Die Zahl schoss damit im Vergleich mit dem Vorjahr um 113 Prozent nach oben. 62 Menschen wurden dabei verletzt, zehn davon schwer. Das geht aus der jüngst vorgelegten Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Reutlingen hervor.

