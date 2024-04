Unfallaufnahme in Ulm eskaliert: Bekiffter Autofahrer lässt nach Unfall die Wut an seinem Fahrzeug aus

1 Der Autofahrer stand offenbar unter dem Einfluss von Cannabis. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 26-Jähriger baut am Samstag in Ulm einen Unfall. Bei der Unfallaufnahme spuckt und tritt er auf ein Fahrzeug ein. Der Mann ist kaum zu beruhigen. Am Ende landet er in einer Gewahrsamszelle.











Ein 26 Jahre alter Audi-Fahrer hat am Samstagnachmittag in Ulm einen Unfall verursacht und seine Wut bei der Unfallaufnahme an seinem Auto ausgelassen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Wie die Polizei berichtet, war der 26-Jährige kurz vor 15 Uhr in der Furttenbachstraße mit seinem Audi A6 ins Heck des VW T-Roc eines 59-Jährigen gekracht. Dabei entstand lediglich geringer Sachschaden. Beide Beteiligten warteten vor Ort auf die Polizei. Als eine Streife des Polizeireviers Ulm-West sich der Sache annehmen wollte, soll sich der 26-Jährige in einen Wutausbruch hineingesteigert haben. Dabei habe er auf seinen Audi gespuckt und eingetreten.

Die Ursache für sein Verhalten vermuteten die Beamten in seinem Zustand. So schreibt die Ulmer Polizei in ihrer Pressemitteilung: „Der Mann stand deutlich unter der Einwirkung von Cannabis. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst. Nachdem die Wutausbrüche auch nach Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme nicht abklangen, musste der 26-Jährige den Nachmittag und die folgende Nacht auf richterliche Anordnung in einer Gewahrsamszelle verbringen“. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Drogenmissbrauch im Verkehr. Seinen Führerschein musste er der Polizei aushändigen.