Unfall zwischen Sipplingen und Stockach: Drei Schwerverletzte nach Frontalkollision am Bodensee

Drei Schwerverletzte nach Frontalkollision am Bodensee

1 Die drei Verletzten wurden in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Foto: imago/Eibner

Auf der B31 am Bodensee stoßen zwei Autos zusammen. Drei Menschen werden schwer verletzt. Was über den Unfallhergang bekannt ist.











Link kopiert

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Dienstagnachmittag auf der B31 am Bodensee drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 48-Jähriger sei gegen 16.30 Uhr aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei mit.

Der 48-Jährige wurde demnach bei dem Unfall zwischen Sipplingen und Stockach (Bodenseekreis) in seinem Fahrzeug eingeklemmt und kam nach seiner Befreiung durch die Feuerwehr per Hubschrauber ins Krankenhaus. Die beiden Insassen des anderen Autos seien ebenfalls schwer verletzt worden, hieß es. Eine Zeugin habe einen Schock erlitten und sei deshalb auch ins Krankenhaus gebracht worden.

Die B31 war den Angaben zufolge nach dem Unfall etwa drei Stunden lang in beide Richtungen gesperrt.