Unfall in Weilheim Pedelecfahrerin nach Sturz mit Helikopter in Klinik geflogen

Bei einem Sturz in Weilheim (Kreis Esslingen) hat sich am Freitagvormittag eine 67-jährige Fahrradfahrerin so schwer verletzt, dass die von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.