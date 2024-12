Unfall unter Alkoholeinfluss: 66-Jähriger in Leinfelden-Echterdingen schwer verletzt

66-Jähriger in Leinfelden-Echterdingen schwer verletzt

1 Ein 66-Jähriger musste am Samstag ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Ein 66-Jähriger muss nach einem Unfall am Samstagabend in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei geht davon aus, dass Alkohol im Spiel war.











Schwere Verletzungen hat sich am Samstagabend ein 66-Jähriger infolge eines Unfalls in Leinfelden-Echterdingen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 22.40 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Plieninger Straße unterwegs und fuhr auf ein geparktes Auto auf. Dieses wiederum wurde durch den Aufprall auf einen auf einem Privatgrundstück abgestellten Wagen geschoben.

Der 66-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Weil Beamte an dem Mann eine deutliche Alkoholbeeinflussung wahrgenommen hatten, sei auch eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt worden. Zwei der unfallbeteiligten Autos seien so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt worden seien. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 25 000 Euro.