Unfall und Verfolgung in Plochingen: 61-Jähriger verfolgt Autofahrer wegen genommener Vorfahrt

In Plochingen (Kreis Esslingen) hat am Donnerstagmorgen ein 61-Jähriger einen Unfall verursacht, nachdem er einen 23-Jährigen in dessen Fiat verfolgte. Zunächst soll der jüngere Mann ihm in einem Kreisverkehr die Vorfahrt genommen haben.











Ein 61-jähriger Fahrer hat am frühen Donnerstagmorgen in Plochingen (Kreis Esslingen) einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 5.30 Uhr mit seinem VW Golf in einem Kreisverkehr an der Ulmer Straße unterwegs, als ihm ein 23-Jähriger mit einem Fiat nach Angaben der Polizei die Vorfahrt nahm.

Der ältere Fahrer musste dadurch offenbar abrupt abbremsen. Daraufhin folgte er dem Fiat bis in die Neckarstraße. Als er dort versuchte, das andere Auto zu überholen, kollidierten beide Fahrzeuge seitlich.

61-Jähriger offenbar betrunken

Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 61-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.