Unfall über dem Weinberg: Drohne beschädigt Stromleitung und stürzt in Weinberg

Drohne beschädigt Stromleitung und stürzt in Weinberg

1 Auch einige Weinstöcke wurden beim Abstutz der Drohne beschädigt. (Symbolbild) Foto: Harald Tittel/dpa

Winzerinnen und Winzer tragen vielerorts Schutzmittel per Sprühdrohne auf Reben auf. An der Mosel kam es nun zu einem seltenen Zusammenstoß in der Luft.











Link kopiert

Veldenz - Über einem Weinberg in Veldenz (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist eine 70 Kilogramm schwere Drohne mit einer Stromleitung kollidiert. Sowohl die Leitung als auch die abstürzende Drohne und einige Weinstöcke seien beschädigt worden, teilte am Samstag die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (Rheinland-Pfalz) mit. Das Fluggerät sei von einem gewerblichen Betreiber zu Spritzarbeiten genutzt worden, hieß es. Bei dem Unfall am Freitagabend sei ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro entstanden. Die Stromleitung versorgt demnach einen nahen Mobilfunkmast, hieß es. Privathaushalte seien nicht von Stromausfällen betroffen gewesen.