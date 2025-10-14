Unfall: Supersportwagen verunglückt in Esslingen – Geschätzter Schaden 410.000 Euro

1 Ein Sportwagen Lamborghini und ein VW Passat sind bei dem Unfall zusammengestoßen. Der Sachschaden ist enorm. Foto: KS-Images.de

Am Montagvormittag ist ein Lamborghini ganz in der Nähe des Esslinger Leonardo Hotels verunglückt. Zuvor hatte es ein Überholmanöver gegeben.











Link kopiert

Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Esslingen, in den auch ein Supersportwagen verwickelt war. Wie die Polizei mitteilt, sind am Montagvormittag in der Grabbrunnenstraße in Esslingen ein Sportwagen Lamborghini und ein VW Passat verunglückt. Dabei ist ein Autofahrer leicht verletzt worden.

Gegen 10.30 Uhr waren demnach die beiden Autos auf Höhe des Leonardo Hotels im Begriff, nach rechts in die Mühlberger Straße abzubiegen. Zunächst sei der Sportwagen hinter dem VW unterwegs gewesen, erklärte ein Polizeisprecher, dann habe der 50-jährige Lamborghinifahrer auf die linke der beiden Abbiegespuren gewechselt und den VW überholt.

Es handelt sich wohl um einen Lamborghini Typ Huracán STO. Die Supersportwagen kosten je nach Ausstattung zwischen 300 000 und 400 000 Euro.

Der Sportwagen ist gegen den Bordstein gekommen

Bei der Aktion sei der Wagen zu weit nach links gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel geraten, habe sich um die eigene Achse gedreht und sei gegen den VW geprallt. Bei dem Zusammenstoß, bei dem sich der Sportwagen zwischen dem VW und einer auf der rechten Seite befindlichen Wand verklemmte, habe der 33-jährige VW-Fahrer genauso leichte Verletzungen erlitten wie der Fahrer der Sportwagens.

Nach Angaben der Polizei wurde der VW-Fahrer in eine Klinik gebracht, während der Fahrer des Sportwagens eine sofortige Untersuchung ablehnte.

Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 410 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr sorgte mit vier Feuerwehrleuten für die Reinigung der Fahrbahn.