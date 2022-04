1 Der Dreijährige wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Eine 66-jährige Autofahrerin sah einen Dreijährigen wohl zu spät, der in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) vermutlich ohne anzuhalten einen Fußgängerüberweg mit seinem Fahrrad überqueren wollte.















Nach derzeitigem Kenntnisstand hat ein Kind am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen in Nellingen erlitten, als es von einem Pkw angefahren wurde. Laut Polizeiangaben war eine 66-Jährige gegen 8.45 Uhr mit einem Toyota auf der Hindenburgstraße in Richtung Scharnhauser Park unterwegs.

Zeitgleich befuhr ein drei Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad den Gehweg neben der Otto-Schuster-Straße in Richtung Hindenburgstraße. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen nach fuhr er im Anschluss ohne anzuhalten an einem Fußgängerüberweg über die Hindenburgstraße. Der Pkw-Lenkerin war wohl aufgrund eines Rückstaus des Verkehrs in Richtung Esslinger Straße die Sicht nach links verdeckt und sie bemerkte das radelnde Kind zu spät. Auf dem Fußgängerüberweg kam es schließlich zur Kollision, bei dem sich der Junge ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.