Unfall Nürtingen: Fußgänger wird schwer verletzt

1 Ein Fußgänger wurde in Nürtingen von einem Auto erfasst. Foto: Stefan Puchner/dpa

Weil er bei Rot die Straße überquert hat, kollidierte ein 29-Jähriger in Nürtingen am Samstag mit einem Auto. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.











Am Samstagnachmittag ist es in Nürtingen zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem Auto gekommen. Laut der Polizei hatte ein 29-Jähriger die Neuffener Straße von der Schulze-Delitzsch-Straße in Richtung Sudetenstraße trotz einer roten Fußgängerampel überquert und war vom Wagen eines 25-Jährigen erfasst und auf die Straße geschleudert worden. Dabei wurde der 29-Jahre alte Mann schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand der Polizei zufolge ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 6000 Euro.