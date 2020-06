1 Leicht verletzt musste ein Fahrgast ins Krankenhaus (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Leichte Verletzungen durch Splitter hat in Nürtingen ein Fahrgast erlitten als sein Linienbus von einem anderen gestreift wurde.

Nürtingen - Zwei Linienbusse sind am Donnerstagabend in der Steinenbergstraße in Nürtingen zusammengestoßen, wie die Polizei berichtet. Gegen 18.30 Uhr war ein 67-Jähriger in einem mit drei Fahrgästen besetzten Bus im Omnibusbahnhof unterwegs. Dort fuhr er links an einem anderen Linienbus vorbei, der an einer Haltestelle wartete. Dabei streifte sein Fahrzeug den stehenden Bus. Eine Fensterscheibe ging zu Bruch und deren Splitter verletzten einen 22-jähigen Fahrgast leicht. Der 22-Jährige wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.