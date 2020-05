1 Bei einem Unfall mit einem Motorrad enstand ein Schaden von 20.000 Euro (Symbolfoto). Foto: Pixabay/stux

Mit seinem Motorrad ist ein Fahrer an einer Ampel in Nellingen auf ein Auto aufgefahren. Er wurde dabei leicht verletzt. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden.

Ostfildern-Nellingen - Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend an der Einmündung L 1192 / Felix-Wankel-Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt.

Ein ortsunkundiger 28-Jähriger war gegen 20.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Landesstraße unterwegs und ordnete sich an der Ampel an der Einmündung zur Felix-Wankel-Straße auf der Linksabbiegespur hinter einem Audi ein, in der Annahme, anschließend weiter geradeaus fahren zu können.

Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigte er, laut Polizeiangaben, sein Motorrad, übersah dabei jedoch, dass der 38-jährige Audi-Fahrer verlangsamte und ordnungsgemäß nach links abbog. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Biker und verletzte sich leicht. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden fiel mit geschätzten 20.000 Euro beträchtlich aus. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nun insbesondere nach der Fahrerin eines dunkelroten Range Rover, die den Unfallhergang möglicherweise beobachtet hat. Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3.