Raubmord in Ravensburg Jugendliche zu mehrjähriger Haft verurteilt

Eine 16-Jährige ist nach dem Raubmord an einer 62 Jahre alten Frau in Ravensburg zu einer Haftstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt worden. Die Kammer des Landgerichts ordnete zudem die Sicherungsverwahrung an.