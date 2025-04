Unfall nahe Flugplatz Jägerhaus: Vier Verletzte am Ostermontag in Esslingen

Stadt Esslingen ändert Vorgaben Streuobstwiesen als Freizeitgenuss: Wo dürfen Gartenhütten gebaut werden?

Die eigene Streuobstwiese ist für viele nicht mehr nur Ort für Obstanbau, sondern auch für Freizeitgenuss. Und das am besten mit einer Gartenhütte. Bislang gab es für die Flächen in Esslingen unterschiedliche Bebauungspläne. Jetzt gibt es neue, einheitliche Vorgaben. Was ist erlaubt und welche Hütte gilt als Schwarzbau?