Baden-Württemberg Nahverkehr in mehreren Städten von Warnstreiks betroffen

U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen - in mehreren Städten steht seit dem Morgen der Nahverkehr still. Verdi will so den Druck im Tarifkonflikt erhöhen. Auch Kitas, die Verwaltung und Bäder werden bestreikt.